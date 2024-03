Caso Dani Alves: padre di Neymar non pagherà la cauzione

Il padre di Neymar non pagherà la cauzione da un milione di euro per la scarcerazione di Dani Alves. L’ex terzino della nazionale brasiliana è in carcere da gennaio 2023 e il mese scorso è stato condannato a quattro anni e mezzo di reclusione per violenza sessuale, a cui si aggiungono cinque anni di libertà vigilata. Neymar da Silva Santos, papà dell’ex Psg e Barcellona, ha parlato della vicenda ai media spagnoli: “Come tutti sanno, all’inizio ho aiutato Dani Alves. Ora, in una situazione diversa dalla precedente, in cui la giustizia spagnola si è già pronunciata sulla condanna, stanno speculando e cercando di associare il mio nome e quello di mio figlio ad una questione che oggi non ci riguarda più”.