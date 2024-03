Casarin: “Le regole cambiano troppo spesso e gli arbitri sono confusi. Il Var non dovrebbe cercare l’errore”

“Le regole vengono cambiate troppo spesso e gli arbitri sono confusi, dunque il loro metro di giudizio inevitabilmente ne risente“. A dirlo è Paolo Casarin, che ai microfoni di ‘Radio Anch’io Sport‘ su Radio Rai 1 ha commentato gli errori arbitrali del weekend di Serie A. L’ex arbitro ha poi parlato dell’uso del Var: “Secondo me non deve ricercare affannosamente l’errore, ma solo valutare eventuali falli non visti dall’arbitro. E’ sufficiente correggere chiari falli, senza però ricontrollare per svariati minuti. Un riforma del sistema? La tensione tra le due partite c’è sempre stata, ma è una cosa che non c’entra niente con la situazione attuale“. Casarin ha infine ribadito: “Alcuni pensano che tra un po’ comanderà il Var e l’arbitro sarà un semplice esecutori di ordini. Io dico ‘non scherziamo’. Il vero impatto di una spinta, ad esempio, lo può giudicare solo l’arbitro in campo e non delle persone davanti ad uno schermo“.