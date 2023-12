Carrarese-Recanatese oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Carrarese-Recanatese, match valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. A Carrara si sogna, grazie alla grandissima stagione fin qui della Carrarese che vuole conservare, anche nella partita contro la Recanatese il terzo posto in classifica. A Carrara arriverà, sabato 2 dicembre, la Recanatese che ha chiare ambizioni playoff e che vuole ritrovare la vittoria che manca da tre partite. Tasto star alle 18.30 con SKY SPORT e NOW TV che offriranno la diretta del match.