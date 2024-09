Caressa: “Sconcertato dalla partita del Milan. Squadra molle, Fonseca troppo educato”

In un video postato sul suo canale YouTube, il giornalista Fabio Caressa ha detto la sua sulla sconfitta del Milan per 3-1 contro il Liverpool: “Sono rimasto abbastanza sconcertato dalla partita del Milan in Champions League. Ho sentito il mio amico Pellegatti – che le ha viste tutte – dire che è stata la partita peggiore di sempre in Coppa dei Campioni“.

Caressa ha poi aggiunto: “Una sensazione ce l’ho avuta: io avevo chiuso la mia stagione di telecronache con Italia-Svizzera, l’ho riaperta con Milan-Liverpool e ho visto dei punti di contatto. Ho visto una squadra molle, senza reazione, e ho avuto la sensazione che qualcosa all’interno non funzioni. Non c’è stima, non c’è gruppo. Troppi contrasti persi, non c’è cattiveria. Troppi arrivi in ritardo sulla seconda palla, non c’è aiuto. So che la situazione all’interno non è idilliaca“.

Infine, su Paulo Fonseca: “Non ha la fiducia dell’ambiente e si è trovato subito a dimostrare qualcosa, ma non ha quel carattere lì. E’ molto gentile ed educato, forse troppo per il nostro campionato. Non dico che non abbia capacità, ma ho visto in campo cose incomprensibili“.