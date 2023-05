Serie C: calendario, programma, orari e tv secondo turno playoff fase a gironi

I playoff della Serie C entrano totalmente nel vivo della questione. La lotta che si concluderà solo a giugno quando sarà solo una squadra a raggiungere FeralpiSalò, Reggiana e Catanzaro in Serie B è pronta alla sua seconda fase. Sono stati resi noti, infatti, il calendario e gli orari del secondo turno di dei playoff. Di seguito tutte le partite e le relative informazioni per ognuna.

Domenica 14 maggio:

GIRONE A – Pro Sesto – Renate Ore 18.00 Eleven Sport; Padova – Virtus Verona Ore 19.30 Diretta televisiva Rai Sport e Eleven Sport; Carrarese – Ancona Ore 20.30 Eleven Sport

GIRONE B – Gubbio – Pontedera Ore 15.00 Eleven Sport

GIRONE C – Foggia – Potenza Ore 18.00 Eleven Sport; Audace Cerignola – Monopoli Ore 18.00 Eleven Sport