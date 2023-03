Calendario Milan per il finale di stagione: date e orari di tutte le partite

Due mesi di fuoco attendono il Milan di Stefano Pioli, che vuole terminare la stagione tra le prime quattro in Serie A ma è determinato a fare strada anche in Champions League. I rossoneri saranno impegnati su due fronti e, se da un lato vogliono mantenere i piedi per terra pensando partita dopo partita, dall’altro non vogliono porsi limiti e sognano in grande. Ecco il calendario completo di tutte le partite che i rossoneri dovranno affrontare da qui a giugno.

CALENDARIO DI TUTTE LE PARTITE DEL MILAN

MARZO

18 – Udinese-MILAN (27esima giornata di Serie A), ore 20:45

APRILE

2 – Napoli-MILAN (28esima giornata di Serie A), ore 20:45

8 – MILAN-Empoli (29esima giornata di Serie A), ore 16:30

11 – MILAN-Napoli (Andata quarti di finale di Champions League), ore 21:00

16 – Bologna-MILAN (30esima giornata di Serie A)

18 – Napoli-MILAN (Ritorno quarti di finale di Champions League), ore 21:00

23 – Milan-Lecce (31esima giornata di Serie A)

30 – Roma-MILAN (32esima giornata di Serie A)

MAGGIO

3 – MILAN-Cremonese (33esima giornata di Serie A)

7 – MILAN-Lazio (34esima giornata di Serie A)

9/10 – Eventuale andata semifinale di Champions League

14 – Spezia-MILAN (35esima giornata di Serie A)

16/17 – Eventuale ritorno semifinale di Champions League

21 – MILAN-Sampdoria (36esima giornata di Serie A)

28 – Juventus-MILAN (37esima giornata di Serie A)

GIUGNO