Calciomercato, il Torino pesca in Francia: in arrivo un giovane terzino dal Psg

Nuovo rinforzo in arrivo per il Torino, che ha trovato l’accordo con il Psg per il trasferimento di Vimoj Muntu Wa Mungu. Il terzino sinistro, classe 2004, arriverà a breve in Italia per effettuare le visite mediche e poi firmare il contratto. A riportarlo è RMC Sport, che svela inoltre la formula dell’operazione: prestito con diritto di riscatto fissato a 200mila euro.