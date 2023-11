Calciomercato, non solo la Roma su Marcos Leonardo: si muove il Newcastle

Promesso sposo della Roma in estate, il futuro di Marcos Leonardo potrebbe essere in Premier League. I 21 gol realizzati in 43 partite non hanno infatti attirato solamente l’interesse dei giallorossi, ma anche quello di altre squadre. Su tutte il Newcastle, che secondo Uol Esporte si sarebbe già mosso per il 20enne brasiliano. Il Santos fa leva sul fatto che il giocatore abbia un contratto fino al 2026, tuttavia di fronte ad un’offerta vantaggiosa (circa 20-25 milioni di euro) sarebbe disposto a lasciarlo andare.