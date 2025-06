L’ex attaccante del Milan torna a giocare nel calcio che conta, la trattativa di calciomercato è inaspettata.

Gli appassionati di calcio continuano a godersi il nuovo Mondiale per Club, che proseguirà con gli ottavi di finale a partire da domani. La competizione, però, è già finita per molte squadre. Tra queste c’è il Los Angeles FC, eliminato nel girone di Chelsea, Flamengo ed Esperance. Finisce con una delusione, dunque, l’esperienza statunitense di Olivier Giroud.

Il pareggio contro il Flamengo, unico punto guadagnato dall’LA FC nel girone, sarà la penultima gara di Giroud con la maglia del club californiano. Il 38enne francese è pronto a salutare gli Stati Uniti dopo 37 presenze collezionate con la maglia del Los Angeles. Contro il Vancouver, nel prossimo turno di MLS, l’ex Milan saluterà i tifosi. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano sui propri canali social, infatti, Giroud avrebbe trovato un accordo per trasferirsi al Lille.

Calciomercato, Giroud torna in Francia: accordo trovato con il Lille

Arrivato in Italia nel 2021, Olivier Giroud è entrato subito nel cuore dei tifosi del Milan e non solo. Un attaccante dalla stazza e dai colpi importanti, fuori dall’ordinario, che ha regalato diverse emozioni nel campionato italiano. Lo scudetto vinto agli ordini di Stefano Pioli nella sua prima stagione di Serie A, rimarrà uno dei punti più alti nella carriera del francese.

La storia di Giroud è cominciata in Francia, lì ha mosso i suoi primi passi da calciatore. Dopo diversi anni in Inghilterra, in Italia e negli Stati Uniti, il giocatore ha deciso di tornare a casa sua. Molto probabilmente, sarà lì che il francese chiuderà la sua straordinaria carriera. Da Grenoble a Lille, passando per l’Europa e l’America, Giroud è pronto ad una nuova avventura: l’attaccante firmerà un contratto di un anno e giocherà la prossima edizione dell’Europa League.