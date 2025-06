Sfumato il colpo di mercato in casa Atalanta: il Manchester City ha messo gli occhi su un calciatore che piaceva ai bergamaschi

A mercato da poco iniziato, il Manchester City di Pep Guardiola ha già fatto spesa all’estero e, dopo aver quasi chiuso per Reijnders dal Milan, stando a quanto riportato da Fabrizio Romano, avrebbe già pronto un altro colpo di mercato la cui trattativa potrebbe cominciare nei prossimi giorni.

Il Manchester City a caccia di centrocampisti, Atalanta beffata

L’ufficialità dell’arrivo di Reijnders dal Milan sembra ormai cosa fatta e questione di ore, in quanto c’è già l’accordo verbale tra i due club coinvolti. I Citizens hanno però adocchiato anche un calciatore a cui si era dimostrata interessata l’Atalanta, che può dunque vedersi fuori dai giochi.

La società inglese, già nei giorni scorsi, ha cominciato a fare cenno di un’eventuale offerta al calciatore francese con cittadinanza algerina Rayan Cherki. Centrocampista classe 2003, arriverebbe alla corte di Pep Guardiola per rinforzare la mediana e andare a supporto di un cospicuo numero di calciatori importanti, quali Phil Phoden o lo scorso Pallone d’Oro Rodri.

I numeri del centrocampista e i dettagli della trattativa

Cherki ha disputato un’ottima stagione al Lione, in cui milita in prima squadra dal 2019. Al termine del campionato appena concluso, si possono tirare le somme evidenziando 8 reti siglate e 11 assist in 30 partite disputate.

Il Manchester City proverà a strappare il centrocampista offensivo ai francesi e, secondo Fabrizio Romano, la società inglese avanzerà un’offerta iniziale al club proprio questo fine settimana.