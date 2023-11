Calciomercato, Gnonto in uscita dal Leeds: Everton interessato, ci pensano anche Roma e Lazio

Wilfried Gnonto potrebbe salutare il Leeds già nella finestra invernale di calciomercato. Il talento azzurro, vicino all’Everton in estate, non vuole infatti rimanere in Championship e continua a guardarsi intorno. Secondo TeamTalk, i Toffees sarebbero ancora sulle sue tracce e sperano di convincere il Leeds a lasciarlo partire. Non è da escludere però neppure un ritorno in Italia per Gnonto, seguito attentamente da Roma e Lazio. Le due squadre della Capitale non hanno ancora deciso se muoversi o meno, anche perché il club inglese chiede circa 28 milioni di euro.