Calcio, scontri in Inghilterra nel match fra Blackpool e Burnley: un morto

Tragedia nel calcio inglese nella partita di Championship fra Blackpool e Burnley. Il match fra le due compagini inglesi, terminato poi sul punteggio di 0-0 rimarrà alla storia anche e soprattutto per gli scontri e per la fatale morte di un tifoso di una delle due compagini.

Secondo quanto appreso dai media inglesi, al termine della partita di Championship ci sarebbero stati degli scontri fra i tifosi delle diverse compagini. In questi scontri avvenuti fuori da un pub di Blackpool, avrebbe preso parte un tifoso di 55 anni che è poi deceduto. Il tifoso in questione si parlava Tony Johnson, il quale subito dopo gli scontri sarebbe stato ricoverato in un ospedale della zona, per poi morire poche ore dopo. La notizia è stata confermata da Blackpool, che ha offerto il proprio supporto alla famiglia. Le forze dell’ordine locali stanno indagando, tramite la visione di telecamere, sull’accaduto ed avrebbero già intercettato e fermato un uomo di 33 anni di cui non sono state fornite le generalità.