Calcio, sceicco Salman rieletto presidente Afc: terzo mandato per il vice di Infantino alla Fifa

E’ stato eletto per il terzo mandato di fila come presidente della Confederazione asiatica del Calcio lo sceicco Salman bin Ebrahim al Khalifa. Il membro della famiglia reale del Bahrain era l’unico candidato ed è stato dunque confermato alla guida dell’Afc in occasione dell’assemblea di Manama. Lo sceicco è inoltre il vice di Gianni Infantino alla Fifa, dopo avergli conteso la presidenza nel 2016, e ha già detto che sosterrà l’italo-svizzero in occasione delle prossime elezioni.