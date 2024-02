Calcio, report Uefa: 1 club su 4 in Europa ha sponsor scommesse sulla maglia

Secondo quanto emerge dall'”UEFA European Club Finance and Investment Landscape”, lo studio che tiene conto dei quasi 700 club sotto il controllo della federazione europea, il 23% degli sponsor di maglia delle squadre del vecchio continente è rappresentato da aziende di scommesse. Il settore del betting è al primo posto tra le categorie più utilizzate. Da questo punto di vista colpisce la ben nota e diversa situazione dell’Italia, dove in seguito al decreto dignità dal 2018 non è più possibile stringere accordi di sponsorizzazione per marchi di scommesse nel mondo dello sport.