Calcio, la proposta dell’arcivescovo di Milano: “Le squadre entrino in campo mischiate”

L’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ha lanciato una proposta per il futuro del mondo del calcio e lo ha fatto da piazza Duomo a margine di un evento in città: ”Penso a gesti da introdurre nel protocollo prima della gara, in occasione dell’ingresso in campo. La mia proposta è che le due squadre entrino in campo con i giocatori mischiati e non più una squadra da una parte e una dall’altra”.

Lo stesso è stato proposto anche per altri sport di squadra: ”Si tratta di segni. Ma i segni parlano e dicono del desiderio di cambiare lo sport per fare in modo che sempre di più esprima tutte le meravigliose potenzialità educative che contiene”.