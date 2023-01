Calcio, è morto Carlo Tavecchio: l’ex presidente della Figc aveva 79 anni

Mondo del calcio in lutto. All’età di 79 anni è morto Carlo Tavecchio. Ex presidente della Federcalcio, ha ricoperto la carica dal 2014 al 2017 prima di dare le dimissioni dopo la mancata qualificazione ai Mondiali dell’Italia sotto la gestione Ventura. In seguito è stato presidente del Comitato regionale lombardo della Lega Nazionale Dilettanti. Proprio all’assemblea di due settimane fa risale la sua ultima uscita pubblica, prima che le sue condizioni si aggravassero. Ricoverato in un ospedale in Brianza per problemi polmonari, si è spento nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 gennaio. I funerali si terranno nella sua città, Ponte Lambro, nella giornata di lunedì 30 gennaio.