Calcio, insulti omofobi dopo una sconfitta del Psg nel 2019: Evra multato di 1000 euro

L’ex calciatore Patrice Evra ha ricevuto una multa da 1.000 euro per insulti omofobi. Il francese pronunciò le parole incriminate nel marzo del 2019, quando per festeggiare la vittoria in Champions League del Manchester United ai danni del Psg pubblicò sui social un video in cui diceva: “Parigi, siete froci, siete froci…Qui, sono gli uomini che parlano“. Evra dovrà dunque versare 1.500 di danni alle associazioni Mousse e Stop Homophobie, che si sono costituite parte civile, oltre ad altri 1.000 euro a entrambe per le spese legali. A stabilirlo è stato il tribunale di polizia di Parigi, che ha accolto la denuncia delle associazioni.