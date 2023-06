Finale Conference League, a Praga esodo dei tifosi del West Ham: 20mila tifosi inglesi, 2/3 senza biglietto

Manca poco, pochissimo per la finalissima di Conference League fra West Ham e Fiorentina. Le squadre staranno preparando gli ultimi dettagli per preparare al meglio la partita che varrà la coppa e la prossima qualificazione all’Europa League. Nelle prossime ore si realizzerà in quel di Praga un afflusso incredibile di tifosi degli Hammers che sbarcheranno nella capitale ceca.

Infatti, sono attesi oltre 20mila tifosi inglesi a Praga molti senza essere dotati di biglietto per vedere la partita. La Uefa ha assegnato a ciascuna delle due società finaliste circa seimila biglietti, un numero largamente insufficiente per le richieste dei supporters degli Hammers, intenzionati a recarsi in Repubblica Ceca anche senza tagliandi d’ingresso alla Fortuna Arena, un piccolo stadio che può accogliere meno di 20mila spettatori. Per ridurre il rischio di incidenti la Uefa ha organizzato una Fan Zone all’interno del Letna Park, riservata ai supporters inglesi, dove verranno installati diversi maxi-schermi. Nella serata di lunedì il West Ham poi partirà alla volta di Praga.