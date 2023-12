Supercoppa Italiana femminile, Cappelletti: “Un evento entusiasmante per i tifosi”

La Supercoppa Femminile Frecciarossa inaugurerà il 2024. Domenica 7 gennaio alle 15.15 allo stadio ‘Giovanni Zini‘ di Cremona andrà in scena il 19° capitolo della sfida infinita tra Roma e Juventus. Da una parte le campionesse d’Italia e detentrici del trofeo, dall’altra la squadra vincitrice della Coppa Italia e che dopo cinque scudetti di fila ha ceduto a maggio il tricolore alle capitoline.

“C’è grande sintonia con la Figc per quello che riguarda la dimensione valoriale dell’evento – le parole del sindaco Gianluca Galimberti -. Il 7 gennaio ci sarà una partita che metterà in palio un trofeo, ma ricorderemo Gianluca Vialli attraverso lo sport“. Emozionato Riccardo Vialli, il nipote di Gianluca: “Ringrazio tutti per il pensiero, sarà bellissimo ricordare Gianluca in un evento così importante. Ci fa piacere che oltre allo sportivo venga ricordato anche l’uomo: ci ha lasciato una grande eredità e speriamo che i campioni del futuro possano imparare qualcosa. Mi auguro che il 7 gennaio ci sia tantissima gente allo stadio“.

Federica Cappelletti, presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica, nonché moglie di Paolo Rossi, conosceva perfettamente Gianluca Vialli. “Io e Paolo eravamo molto legati a lui e alla sua famiglia, sarà particolarmente emozionante unire un momento di eccellenza per il nostro calcio al suo ricordo. Crediamo fortemente nei valori che il calcio sa trasmettere e da inizio stagione abbiamo istituito la campagna #MAIPIU’ contro la violenza di genere. Le numerose iniziative che stiamo organizzando trasformeranno una partita di calcio in un evento entusiasmante per i tifosi anche al di là dei 90 minuti“.

La Cremonese ha sviluppato un settore giovanile femminile all’interno del club, che sta crescendo anno dopo anno. Gli abbonati grigiorossi, inoltre, potranno accedere allo ‘Zini’ con un biglietto ridotto al costo di 1 euro.