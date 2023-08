Spagna femminile, nuovo scandalo: il ct Vilda tocca il seno all’assistente dopo il gol (VIDEO)

di Alberto De Logu

Nuovo scandalo in Spagna per quanto accaduto all’interno della nazionale femminile. Ad affiancare la vicenda del bacio in bocca del presidente della Federcalcio iberica, Luis Rubiales, a una calciatrice durante la festa per la vittoria del Mondiale, è tam-tam mediatico sui social per via di un video nel quale il ct Jorge Vilda tocca il seno alla sua assistente mentre si stava festeggiando il gol che sarebbe poi risultato quello della vittoria. Vilda abbraccia gli assistenti, una donna e due uomini, e mentre guarda il campo la sua mano tocca il seno dell’assistente donna. In Spagna il gesto non è passato inosservato.