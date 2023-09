Spagna femminile, il ct Tomé: “Inizia una nuova fase, si parte da zero”

Il nuovo ct della nazionale spagnola femminile Monste Tomé, ha ufficializzato i nomi delle 23 giocatrici convocate per la Nations League e ha dichiarato: “Inizia una nuova fase, dobbiamo essere tutti molto chiari al riguardo. Creeremo un’atmosfera di lavoro professionale e ambiziosa con tanta voglia di vincere. Ho parlato con le atlete. Tutto quello di cui ho discusso con loro non lo rivelerò, sono cose che entrano nel nostro rapporto. Ho piena fiducia nelle giocatrici, penso che a livello professionale siamo circondati da un gruppo di atlete incredibili. Inizia una nuova fase, il contatore parte da zero“. Tra le convocate manca Jenni Hermoso, a cui l’ex presidente della Federcalcio Luis Rubiales aveva dato un bacio senza il suo consenso. “Siamo con Jenni in tutto e con tutte le giocatrici. Crediamo che il modo per aiutarle sia stare con loro. Dato che sono la persona più responsabile, abbiamo creduto che l’unico modo per tutelarla era non chiamarla in causa”.