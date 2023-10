Serie A femminile: vincono Fiorentina e Inter, ko per Napoli e Sassuolo

Due i match andati in scena quest’oggi e valevoli per la terza giornata di Serie A femminile: vincono Fiorentina e Inter, cedono rispettivamente Napoli e Sassuolo. Termina 2-0 tra la formazione viola e quella campana, con quest’ultima che dopo aver retto bene in tutto il match, cede sul finale a causa di due rigore concessi alle toscane: all’83esimo è Kajan a non sbagliare dal dischetto, è poi Boquete a trasformare bene il penalty, tre minuti più tardi.

Le nerazzurre si impongono invece in casa del Sassuolo per 2-1. Primo tempo a reti inviolate, è Bonfantini su rigore ad aprire le marcature ad inizio ripresa. Il raddoppio arriva al 76esimo, è Karchouni ad aggiungersi al tabellino dei marcatori. Vana la rete delle neroverdi al 78esimo messa a segno da Nagy. Inter che firma così la seconda vittoria stagionale e sale in quarta posizione a quota 7, padrone di casa che cedono ancora e fissano la settima posizione.