Serie A femminile, contro la Fiorentina è match point scudetto per la Roma

Una fine settimana intenso per il calcio femminile ed in particolar modo per la Roma, che potrebbe festeggiare il primo tricolore della sua storia. Le giallorosse in caso di vittoria contro la Fiorentina riusciranno ad aggiudicarsi il campionato dopo gli ultimi anni dominanti della Juventus. Le bianconere hanno comunque un obiettivo, ovvero blindare il secondo posto e la qualificazione alla prossima Champions League. Le ragazze di coach Montemurro scenderanno in campo domenica in trasferta contro il Milan. Ci si gioca tanto anche in basso, con Parma e Pomigliano attese dallo scontro diretto, con le campane che hanno due punti di vantaggio sulla Sampdoria (impegnata contro il Sassuolo) e tre sulle gialloblù. Un margine che non rassicura, dato che alla luce del nuovo format la penultima in classifica dovrà disputare lo spareggio con la seconda classificata del campionato di Serie B.