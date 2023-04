Serie C, ufficiale il rinvio dei playoff: si inizia l’11 maggio

Ora c’è anche l’ufficialità: i playoff di Serie C inizieranno l’11 maggio 2023. Gli ultimi atti della competizione sono infatti stati rimandati, in quanto la Procura Federale ha deferito il Siena. Nel rispetto delle decisioni della Giustizia Sportiva e a tutela delle sue associate, è stato quindi posposto l’inizio dei play off. Il Consiglio Direttivo della Lega Pro ha deciso di costituirsi in giudizio insieme a tutte le sue associate a tutela dell’immagine e della credibilità delle stesse.