Serie A femminile 2023/2024, Milan-Sampdoria 1-1: Taty risponde ad Asllani

Solo un pareggio per 1-1 tra Milan e Sampdoria nell’ottava giornata della Serie A femminile di calcio. La partita si sblocca dopo sette minuti. Merito della svedese Kosovare Asllani che sfrutta un pallone di Grimshaw per realizzare l’1-0 rossonero. La Sampdoria resta in partita e riesce a pareggiare al 70′ grazie al rigore vincente di Taty. Le blucerchiate aspettano 81 minuti per la prima sostituzione della partita. Fuori Cuschieri, dentro Heroum. Segno della soddisfazione del tecnico Mango per la prestazione delle sue ragazze. Alla fine la Samp riesce a proteggere un pareggio prezioso. Il Milan sale a 9 punti in sesta posizione, due in più della Sampdoria. L’Inter, domani impegnata contro la Juventus, può allungare a +7 dal Milan.