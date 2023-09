Serie A femminile 2023/2024, Girelli regala il successo alla Juventus. Bene anche la Fiorentina

Con due anticipi ricchi di reti è partita la Serie A femminile 2023/2024 che vede la Roma difendere lo Scudetto conquistato la passata stagione. Una delle maggiori antagoniste non può che essere la Juventus che proverà a riprendersi il titolo, anche se l’annata non è partita nel migliore dei modi con l’eliminazione nei preliminari di Champions League. Nella prima di campionato un’altra partita di sofferenza per la squadra di Montemurro, che però riesce a passare 3-2 in trasferta contro il Pomigliano. Le padrone di casa passano in vantaggio con Nambi, ma le bianconere ribaltano il risultato con Amanda Nilden e Julia Grosso prima del nuovo pareggio firmato Martinez. A decidere il match, dopo la giostra di cambi, è la subentrante Cristiana Girelli su assist di Cantore.

Nell’altro match di giornata vittoria in casa per la Fiorentina per 2-1 sul Sassuolo. Ospiti in vantaggio con il rigore siglato da Sabatino dopo 5′, ma passano pochi secondi e Catena trova il pari. A decidere le sorti della sfida è la rete all’85° di Cinotti.