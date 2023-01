Serie A femminile 2022/2023: Juventus e Roma a valanga su Sampdoria e Sassuolo

Vittoria ampissima nel lunch match della Serie A femminile 2022/2023 della Juventus nei confronti della Sampdoria. Girelli la apre subito, al minuto 20, e dopo il quarto d’ora raddoppia Cantore. Nel secondo tempo ancora Girelli, di testa, per il tris. Cala il poker Caruso, al minuto 62′, e pochi secondi dopo, ancora Cristiana Girelli, firma la sua tripletta personale: 5-0. Stesso risultato per la Roma, che distrugge 5-0 il Sassuolo. Doppietta sia di Giacinti che di Alves. In rete anche Giugliano. Vittoria col minimo sforzo invece del Parma, in casa contro Como. 1-0, firmato da Corbin.