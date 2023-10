Rifila una testata e simula sesso orale: espulsa calciatrice spagnola

di Redazione 39

Si sa, i derby sono le partite più sentite, anche nelle serie inferiori. Una calciatrice spagnola però è andata decisamente oltre nella partita di Terza Divisione tra Don Benito ed Extremadura. La giocatrice infatti è stata espulsa e rischia una pesante squalifica per aver dato una testata ad una rivale quando la palla non era in gioco. Non solo. Come riporta il quotidiano spagnolo AS, una volta espulsa, mentre si dirigeva verso gli spogliatoi, la calciatrice si è rivolta all’assistente dell’arbitro simulando la pratica di sesso orale. Come spiega AS, nel referto dell’arbitro si legge che l’atleta “mentre si avvia verso lo spogliatoio, guardando il mio assistente, fa chiari gesti di ‘simulazione di fellatio’”. Adesso rischia un lungo stop. Per la cronaca la partita, giocata al Muncipal Vicente Sanz, si è conclusa con un pareggio per 1-1.