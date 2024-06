Qualificazioni Europei femminili 2025: una buona Italia non va oltre l’1-1 con la Norvegia

L’Italia pareggia 1-1 con la Norvegia nella quarta giornata del Girone 1 delle qualificazioni agli Europei femminili 2025. Un’ottima prestazione delle ragazze di Soncin, che vanno avanti dopo sei minuti con la rientrante Giugliano, ma si fanno riprendere all’81’ su calcio d’angolo da Maanum, che regala alle scandinave un punto pesantissimo in ottica qualificazione. Discorso qualificazione che invece si complica per l’Italia. Le azzurre ora sono al terzo posto con 5 punti, a pari merito proprio con la Norvegia seconda e a -2 dall’Olanda in testa, ma a +1 sulla Finlandia. Nella prossima giornata le ragazze di Soncin andranno in trasferta in Olanda e poi avranno la Finlandia in casa. Molto passerà dalla sfida tra Norvegia e Finlandia nella prossima giornata.

RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATI

LA PARTITA

4-3-3 per l’Italia con Giuliani tra i pali e linea a quattro composta da Bartoli, Lenzini, Linari e Di Guglielmo. Al centro del centrocampo Caruso, ai lati Giugliano e Dragoni. In avanti Bonansea e Bonfantini insieme a Giacinti. 4-2-3-1 per la Norvegia con Fiskerstrand in porta. In difesa Thorisdottir, Bergsvand, Harviken e Hansen. Mediana con Engen e Boe Risa. Dietro a Saevik ci sono Graham Hansen, Terland e Reiten.

Nel primo tempo subito aggressiva Italia, che mette sotto pressione una Norvegia molto imprecisa nei primi minuti. Al 6′ arriva il vantaggio delle azzurre. Giugliano, al rientro da titolare, trova l’angolino basso di destro su cross a rimorchio di Di Guglielmo e batte Fiskerstrand per l’1-0 Italia. La reazione della Norvegia non tarda ad arrivare, ma la squadra di Soncin riesce a contenere la pressione delle scandinave. La più grande occasione per le ospiti arriva al 35′ con una conclusione di Reiten che si stampa sulla traversa dopo l’ottimo riflesso di Giuliani. Molto attiva Bonansea, vicina al gol con un tiro a giro di destro a fil di palo. Nel secondo tempo parte di nuovo forte l’Italia, che va vicina al doppio vantaggio con Cantore, appena subentrata a Bonfantini, che colpisce la traversa al 55′. Come nella prima frazione, la Norvegia sale alla distanza e inizia ad alzare il baricentro senza, però, creare occasioni da gol. All’81’ arriva il pareggio delle scandinave con Maanum che colpisce di testa su angolo di Boe Risa, staccando tra Bartoli e Di Guglielmo, e batte Giuliani per l’1-1. Nel finale l’Italia ci prova più della Norvegia ma non riesce ad andare oltre un pareggio che complica la corsa verso la qualificazione agli Europei.