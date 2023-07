Portogallo-Vietnam in tv: data, orario, canale e diretta streaming Mondiali femminili 2023

di Valerio Carriero 1

Ecco come seguire Portogallo-Vietnam, match valevole per i Mondiali di calcio femminili 2023. Appuntamento al FMG Stadium Waikato di Hamilton (Nuova Zelanda) per rilanciarsi nel gruppo E. Le due nazionali hanno infatti perso all’esordio contro Olanda e Stati Uniti, e quindi tenteranno di sbloccarsi per alimentare le speranze di qualificazione. Il calcio d’inizio è in programma alle 9.30 (ora italiana) di giovedì 27 luglio, diretta in streaming e gratuitamente sulla piattaforma Fifa+.

