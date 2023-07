Nuova Zelanda-Norvegia: data, orario, canale e diretta streaming Mondiali femminili 2023

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Nuova Zelanda e Norvegia, valida per il primo turno della fase a gironi dei Mondiali femminili 2023. Partita inaugurale della rassegna iridata, con l’esordio di una delle due nazioni ospitanti insieme all’Australia. All’Eden Park di Auckland le padrone di casa cercano un difficile successo verso l’obiettivo del passaggio del turno per la prima volta nella loro storia. La sfida è in programma giovedì 20 luglio alle ore 09:00 all’Eden Park di Auckland. Diretta su Raisport e in streaming su Raiplay.