Nations League femminile 2023/2024: risultati e classifiche

Al via la Nations League femminile 2023/2024, la neonata competizione Uefa che mette in palio, tra l’altro, anche i pass per le Olimpiadi: ecco allora di seguito i risultati e le classifiche per quanto riguarda la Lega A, quella che riguarda l’Italia, inserita nel gruppo 4 con Svezia, Svizzera e Spagna. Vi proponiamo a seguire tutti i risultati e le classifiche complete con le autrici dei gol degli incontri e dei gruppi della Lega A.

CLASSIFICHE

Gruppo 1

Inghilterra 0

Olanda 0

Belgio 0

Scozia 0

Gruppo 2

Francia 0

Norvegia 0

Austria 0

Portogallo 0

Gruppo 3

Germania 0

Danimarca 0

Islanda 0

Galles 0

Gruppo 4

Italia 0

Svezia 0

Spagna 0

Svizzera 0

RISULTATI

Prima giornata

Venerdì 22 settembre

Inghilterra – Scozia

Belgio – Olanda

Francia – Portogallo

Norvegia – Austria

Danimarca – Germania

Islanda – Galles

Svezia – Spagna

Svizzera – Italia

Seconda giornata

Martedì 26 settembre

Olanda – Inghilterra

Scozia – Belgio

Austria – Francia

Portogallo – Norvegia

Germania – Islanda

Galles – Danimarca

Spagna – Svizzera

Italia – Svezia