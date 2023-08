Mondiali femminili 2023, Svezia seconda semifinalista: battuto il Giappone 2-1

Come da pronostico è la Svezia la seconda semifinalista ai Mondiali femminili di calcio in corso in Australia e Nuova Zelanda. All’Eden Park di Auckland la compagine scandinava, che al turno precedente aveva estromesso dalla competizione gli Stati Uniti, batte 2-1 il Giappone non senza faticare, soprattutto nella fase finale di gara. Un match caratterizzato da tante emozioni ed occasioni, in cui la Svezia ha dominato la prima parte di gara e ha rischiato un po’ troppo nei mnuti conclusivi.

Ad aprire le marcature sugli sviluppi da corner è la centrale di difesa Amanda Ilestedt mentre il 2-0 arriva su rigore ad inizio ripresa con Angeldal. Le svedesi sembrano poter controllare l’incontro, ma improvvisamente iniziano a soffrire. Il Giappone si conquista a sua volta un rigore ma la subentrata Ueki non riesce a trasformare dagli undici metri. Continua ad attaccare la formazione nipponica, colpisce una traversa all’86° e lo svantaggio riesce a dimezzarlo finalmente pochi secondi più tardi grazie ad Hayashi, entrata da sette minuti. L’arbitro assegna dieci minuti di recupero, le asiatiche si buttano in area di rigore ma senza creare particolari chances da gol e alla fine chiudono in lacrime al triplice fischio. Avanza la Svezia che in semifinale dovrà vedersela contro la Spagna.