Mondiali femminili 2023, Linari: “Vicine a chi soffre per incendi e maltempo”

Dal ritiro in Nuova Zelanda, Elena Linari si fa portavoce della nazionale azzurra per mandare un messaggio ai suoi connazionali. “Ci tengo a essere molto vicina alle persone che in Italia in questo momento stanno soffrendo per gli incendi in Sicilia e per i disastri che sono successi nel nord Italia con nubifragi ed acquazzoni generali. Da parte di tutte le ragazze ci vuole essere vicinanza e sensibilità da questo punto di vista, siamo lontanissime, purtroppo non possiamo dare un qualcosa di tangibile, e lo facciamo a parole“, le sue dichiarazioni da Auckland.

L’Italia sta preparando il secondo match della fase a gironi dei Mondiali femminili 2023. Dopo la vittoria con l’Argentina ci sarà la Svezia. “sicuramente ci aspettiamo una partita difficile, sappiamo il loro valore, la loro collocazione nel ranking, non dobbiamo girarci molto intorno – prosegue – Sono una squadra che ha vinto la prima partita come noi ma le gare iniziano 0-0, non farà la differenza chi segnerà per primo, speriamo ovviamente di essere per primi noi a farlo, e di mantenere eventualmente il vantaggio ma le partite sono lunghe. Fondamentale per me sarà l’approccio alla partita, dobbiamo nuovamente dimostrare la nostra determinazione”.