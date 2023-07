Mondiali femminili 2023: la Francia piega il Brasile, Wendie Renard fa felice il ct Renard

La Francia ha battuto per 2-1 il Brasile nel big match della seconda giornata del gruppo F ai Mondiali femminili di calcio, in corso di svolgimento in Australia e Nuova Zelanda. A Brisbane le transalpine passano in vantaggio col gol di Le Sommer al 17′, poi però a inizio ripresa c’è il pareggio a opera di Debinha. Le verdeoro provano a vincerla, ma all’83’ ci pensa Wendie Renard a fare felice il suo omonimo, il ct Hervé Renard, con la rete che vale la vittoria e il primato, a quota 4 punti, ma non la qualificazione agli ottavi. Le sudamericane restano ferme a quota 3, Giamaica a 1 e Panama a 0, queste due formazioni si sfideranno a breve.