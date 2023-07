Bayern Monaco, battuto in amichevole il Kawasaki: Sommer in campo per tutti i 90 minuti

In attesa di scoprire il suo futuro, Yann Sommer continua ad essere il portiere del Bayern Monaco ed a difendere i pali dei bavaresi. Nell’amichevole in Giappone contro il Kawasaki Frontale, finita 1-0 grazie al gol di Stanisic, l’estremo difensore svizzero ha trascorso in campo tutti e 90 i minuti. L’Inter resta vigilie e continua a lavorare per il suo arrivo, ma nel frattempo è ancora il Bayern Monaco a poter fare affidamento su di lui.