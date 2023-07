Mondiali femminili 2023: l’Italia di Bertolini crolla contro la Svezia, manita con tre gol da corner

L’Italia femminile crolla contro la Svezia ai Mondiali 2023 in Nuova Zelanda e a Wellington termina con un pesantissimo 5-0 per le scandinave. Le azzurre, che pure avevano disputato un’ottima prima mezzora, sfiorando il gol complice il portiere avversario non particolarmente affidabile, vengono poi travolte dalla stazza e dall’abilità delle svedesi sui corner, visto che tre dei cinque gol arrivano da corner, per la precisione al 39′ e al 50′ con il difensore Ilestedt e al 43′ con il momentaneo raddoppio di Rolfo, mentre al 45′ Blackstenius aveva segnato il tris che, arrivando a fine primo tempo, ha tagliato le gambe alle azzurre, irriconoscibili poi nel secondo tempo, dove sono di fatto sparite dal campo per poi subire il gol nel recupero da Blomqvist. Un passo indietro, se non due, rispetto all’esordio contro l’Argentina, ma non tutto è perduto, anzi: basterà vincere contro il Sudafrica mercoledì mattina per volare agli ottavi, probabilmente come seconda nel girone, un pareggio invece non è detto possa essere sufficiente.

Nel primo tempo, come detto, ottimo avvio delle ragazze di Bertolini, doppia occasione per Cantore e Musolic non perfetta ma si salva. Linari spadroneggia in difesa, giriamo palla con grande personalità e nulla sembra lasciar presagire al peggio. Invece, nel finale, concediamo dei corner che risultano fatali vista l’altezza e l’abilità su queste occasioni della Svezia, che affonda con Ilested e la sblocca, quindi si ripete sempre da angolo con Rolfo. Il terzo gol invece è frutto di una disattenzione difensiva che consente, a primo tempo non ancora concluso, il tap-in a porta vuota a Blackstenius, mentre le velleità di rimonta di inizio ripresa delle azzurre vengono spazzate via ancora da Ilestedt e ancora su sviluppi dalla bandierina. L’ultima mezzora è soporifera e nonostante le sostituzioni non c’è una vera reazione della squadra di Bertolini, nel recupero arriva il gol di Blomqvist.