Italia-Svezia 0-5, Bertolini: “Ripartiamo da primi 30 minuti, risultato pesante ma non vanifica lavoro”

“Ho detto alle ragazze che bisogna tenere la testa alta e ripartire dalle cose belle di questa partita. Abbiamo fatto i primi 30 minuti di ottimo calcio, mettendo in difficoltà la Svezia, poi abbiamo commesso degli errori sui calci d’angolo dove loro sono fortissime e non abbiamo avuto la lucidità di restare dentro la partita. Ma sono soddisfatta di quello che abbiamo fatto nel primo tempo”. Lo ha detto Milena Bertolini dopo il ko pesante contro la Svezia della sua Italia ai Mondiali femminili 2023: “La Svezia è forte, lo sapevamo. Abbiamo avuto delle difficoltà sulle palle inattive, dobbiamo essere più tranquille quando subiamo gol. Questo risultato però non vanifica il lavoro fatto, dobbiamo credere nelle nostre qualità. Sapevamo che il passaggio del turno si sarebbe deciso all’ultima partita”, ha detto a Rai Sport.