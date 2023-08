Mondiali Femminili 2023: Inghilterra e Danimarca staccano il pass per gli Ottavi

Sono Inghilterra e Danimarca le qualificate agli Ottavi di finale del Mondiale femminile 2023. Le due formazioni si sono imposte rispettivamente con 9 e 6 punti nel Gruppo D composto anche da Cina e Haiti. Bottino pieno quindi per le inglesi che chiudono con una netta vittoria per 6-1 sulle cinesi. Già tre le marcature nella prima frazione di gioco, sblocca il risultato Russo al quarto minuto, sono poi Hemp e James a completare a firmare l’allungo. Una rete annullata dopo revisione del Var vieta di chiudere poi il primo tempo sul poker. Nella seconda frazione sono le asiatiche ad accorciare le distanze con il rigore battuto da Shuang, reso vano poi dalla nuova marcatura di James e dai gol di Kelly e Daly. Vittoria anche per la Danimarca che chiude in seconda posizione il girone con due vittorie e una sconfitta. Haiti battuto per 2-0 con la rete messa a segno da Harder al 21esimo del primo tempo e da Troelsgaard al 100′.