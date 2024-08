Milan femminile, rinnovo automatico in caso di gravidanza. Capitan Grimshaw: “Non dobbiamo più scegliere tra bambini e calcio”

Il Milan femminile ha introdotto una innovativa policy che prevede un rinnovo automatico di un anno del contratto, alle stesse condizioni economiche, per le giocatrici tesserate e in gravidanza con scadenza dello stesso contratto nella stagione sportiva in cui la gravidanza è iniziata, con in aggiunta l’assistenza per la cura dei figli nelle ore in cui l’atleta è impegnata nell’attività sportiva.

Soddisfatta a BBC Sport capitan Christy Grimshaw: “Ora non dobbiamo più scegliere tra i bambini e il calcio. La scelta di essere madri o calciatrici è sicuramente una scelta che, in passato, molte donne hanno dovuto fare. Avere questa opportunità è una sensazione speciale. Potresti essere all’ultimo anno del tuo contratto e sentirti un po’ spaventata all’idea di diventare madre. Ci sta togliendo questa scelta. Possiamo sentirci a nostro agio. Diventare madri in quanto donne è una cosa meravigliosa. Spero che questo sia l’inizio di qualcosa di speciale nel calcio femminile e nello sport femminile”.