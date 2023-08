Italia-Sudafrica, Linari: “Vogliamo arrivare pronte e portare a casa un risultato storico”

Il difensore della Nazionale Italiana femminile di calcio, Elena Linari, alla vigilia della sfida decisiva contro il Sudafrica valevole per la fase a gironi dei Mondiali 2023, ha caricato la squadra in conferenza stampa: “Ci vorranno cuore, grinta e voglia di portare a casa un risultato che sarebbe storico e importante per tutto il movimento. Vogliamo arrivare pronte a questo appuntamento. Dovremo mantenere alta l’attenzione per tutta la partita ed evitare di disunirci, soltanto così potremo ottenere quello per cui siamo arrivate qui”.