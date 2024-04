Italia femminile verso la sfida con l’Olanda, Beccari: “Giocheremo a viso aperto”

“Stiamo preparando la nostra partita, siamo consapevoli che possiamo andare a Cosenza a fare la nostra gara. Loro sono una squadra forte, veloce, c’è Beerensteyn che gioca nel nostro campionato ma affronteremo le nostre avversarie a viso aperto convinti di potercela giocare. Olanda e Norvegia sono avversarie di alto livello nel nostro girone, lo siamo però anche noi, speriamo di confermarlo e riuscirci a portarci a casa la qualificazione ai prossimi Europei”. Queste le parole dell’attaccante azzurro Chiara Beccari in vista del match contro l’Olanda, valida per il percorso di qualificazione ad Euro 2025. “Qui c’è un gruppo molto sereno, grande tranquillità fra di noi, siamo consapevoli, grazie agli ultimi risultati, di quello che possiamo fare e quello che possiamo raggiungere con questa squadra quindi andiamo in campo cercando di dare sempre il massimo e speriamo che le prossime gare ci diano le risposte che cerchiamo – ha aggiunto Beccari da Coverciano – In ogni allenamento c’è tantissima intensità, curiamo ogni minimo dettaglio quando prepariamo le partite e questa è una cosa che mi ha colpito molto”.

“Mister Soncin ci coinvolge tutte allo stesso modo e penso che questo sia positivo all’interno del gruppo. Ci sono tante leader in squadra che aiutano noi giovani sia in campo che fuori. Averle di fianco in questi raduni è molto importante”, ha aggiunto. Per Beccari si tratta di un ritorno in Nazionale. “Tornare nel gruppo azzurro è sempre molto bello ed entusiasmante – ha proseguito la classe 2004 sammarinese – Voglio finire al meglio la stagione al Sassuolo, in Nazionale punto invece ad avere continuità di impiego e di rendimento, ed avere sempre più minuti in campo”.