Italia femminile, Soncin: “Ci aspettano due gare difficili, grande disponibilità da parte delle ragazze”

Andrea Soncin, ct della Nazionale femminile dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa a Coverciano in vista del doppio confronto di Nations League contro Spagna e Svezia: “Ben vengano queste due partite complicate perché si tratta di un’opportunità per confrontarsi. Il nostro percorso di crescita avviene proprio nelle difficoltà. Raduno più difficile? Non credo. Tutti nascondono delle insidie in questo percorso iniziato alcuni mesi fa, tuttavia con l’approccio che hanno avuto le ragazze è possibile superare queste difficoltà“. Soncin ha quindi concluso con una nota di ottimismo: “Da parte delle ragazze c’è grande disponibilità, sia nei raduni che nei confronti settimanali, e questo non può che fare ben sperare“.