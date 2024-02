Italia femminile, il ct Soncin verso l’Inghilterra: “Test importante, un altro passo di crescita”

“Ci aspetta un altro test importante, un altro passo di crescita verso il nostro obiettivo. Contro l’Inghilterra dovremo essere molto attenti dal punto di vista difensivo, soprattutto per le loro caratteristiche di attacco diretto della profondità, ma dobbiamo avere la consapevolezza di poter creare diverse situazioni per metterle in difficoltà. Andremo a giocarci la nostra partita con coraggio”. Sono le parole di Andrea Soncin, ct dell’Italia femminile, verso il test amichevole contro l’Inghilterra in programma martedì alle ore 18:00. Le Azzurre sono reduci dallo 0-0 di venerdì con l’Irlanda, un’occasione per vedere all’opera “tante ragazze che fin qui hanno giocato meno – ha aggiunto il commissario tecnico –. Domani sfideremo una Nazionale formata da grandissime individualità, quindi dovremo lavorare bene, cercando di portare in campo quell’atteggiamento che si è già visto nei match di fine anno”. Soncin si è soffermato anche su Giulia Dragoni, 17enne azzurra del Barcellona: “È un grande talento e va accompagnata nel suo percorso di maturazione che sta facendo anche col club. Sarà certamente una risorsa importantissima per la Nazionale”.

“Non bisogna montarsi la testa ma pensare solo a lavorare sodo, a testa bassa e continuare a dare il 100%”, sottolinea la centrocampista, diventata la scorsa estate la calciatrice italiana più giovane di sempre a giocare un Mondiale. “Da sola non vado da nessuna parte, sono sullo stesso piano delle altre compagne e cerco costantemente di imparare dalle più grandi. Spero di portare il mio entusiasmo e di poter diventare un’ispirazione per le bambine, perché capiscano che con impegno e sacrificio si può arrivare a vestire la maglia dell’Italia anche da giovanissime”. “Sono molto grata al Ct per avermi dato fiducia. Mi chiede di non andare troppo incontro alla palla e di giocare veloce, sono a disposizione della squadra e pronta a giocare dove vuole il mister. Sappiamo che l’Inghilterra è una squadra forte e strutturata, ma non temiamo né ci sentiamo inferiori a nessuno”.

LE CONVOCATE

Portieri: Rachele Baldi (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina), Amanda Tampieri (Sampdoria);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Aurora De Rita (Sampdoria), Lucia Di Guglielmo (Roma), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Elisabetta Oliviero (Sampdoria), Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Aurora Galli (Everton), Giada Greggi (Roma), Eva Schatzer (Sampdoria), Emma Severini (Fiorentina);

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Inter), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Michela Catena (Fiorentina), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Miriam Longo (Fiorentina), Martina Piemonte (Everton), Annamaria Serturini (Inter).