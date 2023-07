Italia femminile, Girelli: “Guardiamo avanti, per 35 minuti con la Svezia abbiamo giocato solo noi”

“Guardiamo avanti, è la sola cosa da fare. Dopo il match ci siamo parlate e vi confermo che siamo ancora più unite e desiderose di lottare il nostro obiettivo: passare il turno. Dipende tutto da noi, ed è in questo momento che deve uscire la nostra forza e la nostra unione”. Così l’attaccante della Juventus e dell’Italia femminile, Cristiana Girelli, all’indomani del roboante ko subito dalle azzurre contro la Svezia che costringerà la Nazionale a vincere col Sudafrica per approdare agli ottavi: “Per 35 minuti non c’è stata partita, abbiamo giocato solo noi. E’ vero che abbiamo dovuto fare i conti con l’inesperienza e che dopo il loro vantaggio abbiamo perso un po’ di compattezza, ma i due gol subiti su calcio d’angolo non possono e non devono disunirci. Il prossimo sarà un incontro difficile dal punto di vista mentale, ma dovremo essere brave a mantenere la concentrazione fino al fischio finale. Servirà grande spirito di appartenenza: è una finale e dovremo vincerla”.