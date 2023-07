Tuffi, Campionati Italiani Assoluti estivi Roma 2023: brillano Bertocchi, Cafiero e Biginelli

La seconda giornata dei campionati italiani assoluti estivi di tuffi, che si è chiusa quest’oggi a Roma, incorona Elena Bertocchi dal metro femminile, Matteo Cafiero nei tre metri maschili e Maia Biginelli nella piattaforma femminile. Allo stadio del Nuoto Bertocchi, reduce da un bronzo a Fukuoka con tanto di pass per le Olimpiadi di Parigi sia in sincro che in singolo, ha aperto le danze conquistando la finale del metro: “Sono molto contenta di questo risultato, in particolar modo perché arriva dopo un Mondiale molto impegnativo. Non sono stata al meglio in questa settimana e sono molto stanca, quindi a maggior ragione sono soddisfatta della mia gara”. 255.50 punti che le bastono per tenere dietro Rebecca Ciancaglini ed Elisa Pizzini.

Il giovane Cafiero, 18 anni, con una grande gara trionfa dai tre metri con il punteggio di 406.40. Alle sue spalle Matteo Santoro, terzo posto per il più esperto Giovanni Tocci. Nella piattaforma donne, infine, si impone Biginelli con 307.30 punti, sul podio anche Giorgia De Sanctis e Irene Pesce.