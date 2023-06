Coppa Italia Femminile, Montemurro: “Abbiamo rispettato questo trofeo”

“Dobbiamo sempre rispettare questo trofeo ed è merito delle ragazze e dello staff se siamo riusciti a portarlo a casa. Futuro? Sì, penso di sì. Ho un contratto per un altro anno e spero di continuare a fare questo percorso di crescita per portare la Juventus a vincere”. Lo ha detto l’allenatore della Juventus Women Joe Montemurro ai microfoni de La 7 dopo la vittoria della Coppa Italia ai danni della Roma per 1-0. Nessun tatuaggio come Spalletti per festeggiare: “Non mi piacciono i tatuaggi, l’ha fatto mia figlia e non ero molto contento. Preferisco che queste emozioni restino nella testa e nel cuore, non ho bisogno di un tatuaggio per ricordarmi quello che ho vinto”. Soddisfatta Barbara Bonansea, che ha realizzato il gol vittoria al 93′: “È stata un’annata difficile, abbiamo sofferto tanto, ma abbiamo capito che solo insieme possiamo raggiungere i nostri obiettivi. Questo è quello che ci siamo dette prima della partita e ce l’abbiamo fatta. Il nostro motto è fino alla fine e ci entra nel sangue. Questa gara è stata combattutissima, con la Roma ci siamo giocate tre trofei e siamo le due squadre più forti quest’anno. Abbiamo lottato fino alla fine ed è bellissimo aver vinto. Volevamo vincere almeno un trofeo per continuare la striscia positiva e ce l’abbiamo fatta”.