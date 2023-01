Coppa Italia femminile, andata quarti di finale: vincono Roma e Juventus

Si sono disputati i quarti di finale della Coppa Italia femminile Ferrovie dello Stato Italiane. Vittoria ampia della Juventus, che vince in casa del Chievo: doppietta di Girelli e rigore trasformato da Cernoia. Straborda la Roma invece, 8-1 in casa con il Pomigliano. Festa del gol, a cui partecipano Giugliano, e ancora Glionna, Andressa e l’attaccante slovena classe 2004 Nina Kajzba, tutte con una doppietta e infine Giacinti.

Guardando in direzione Milano, l’Inter femminile vince 2-3 contro la Sampdoria, per le ospiti gol di Nchout, Chawingae e Bonetti, mentre genovesi a segno con Pisani e Fallico. Infine, vittoria di misura per il Milan in trasferta contro la Fiorentina: 0-1 firmato da Piemonte.