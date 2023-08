Caso Rubiales, parla Linari: “Siamo scioccate, lui deve pagare”

La calciatrice della Roma Elena Linari ha parlato alla Gazzetta dello Sport del caso Rubiales, prendendo le difese di Jenni Hermoso: “Difficile trovare le parole, Jenni era nel momento più alto della sua carriera… Nessuno si aspettava una cosa del genere davanti al mondo intero. Ha parlato di gesto consensuale, alla fine qualsiasi cosa faccia la donna diventa un pretesto per l’uomo per agire. Io e le mie compagne siamo scioccate, vogliamo esprimere la nostra vicinanza. Bisogna inserire figure per evitare certe molestie, Rubiales deve pagare adesso”.