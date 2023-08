Pentathlon moderno, Italia nella leggenda ai Mondiali di Bath: Micheli oro, Sotero argento

Italia del pentathlon moderno femminile nella leggenda ai Mondiali di Bath, in Inghilterra, dove Elena Micheli e Alice Sotero hanno conquistato, rispettivamente, la medaglia d’oro e d’argento a livello iridato, e per la prima volta arriva una clamorosa doppietta tutta azzurra. L’italiana dei Carabinieri si è confermata campionessa mondiale dopo il trionfo di un anno fa ad Alessandria d’Egitto, mentre per l’azzurra della Fiamme Azzurre si tratta della prima medaglia iridata dopo aver vinto agli Europei di Cracovia di due mesi fa. Il bronzo è andato alla padrona di casa, la britannica Kerenza Bruson. Ha chiuso in tredicesima posizione la terza azzurra in gara, Alessandra Frezza dell’Aeronautica Militare). L’Italia in questo modo riporta a casa anche l’oro a squadre, che mancava dal 1997.